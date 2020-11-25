إليكم نتائج التحاليل التي أجريت لعينات من طحين الهبة العراقية

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن نتائج التحاليل التي أجراها معهد البحوث الصناعية – المختبر المركزي لبحوث الحبوب والدقيق والخبز، التي أجريت لعينات من الطحين من الهبة العراقية المخزنة في مستودعات المدينة الرياضية، وأخذت من أماكن مختلفة حسب الأصول المعمول بها، وقد جاءت جميعها مطابقة للمعايير الصحية والغذائية خلافاً لكل ما يُشاع.

واعتبرت الوزارة ان كل تصريح خلافاً لهذه المستندات الرسمية، المستقلة والموثوقة هدفه خلق البلبلة ويأتي في اطار التحريض الشعبوي غير المبرر.

وأكّدت مسؤوليتها وحرصها على السلامة الغذائية قانوناً وواقعاً، متمنية على وسائل الإعلام تقصي الحقائق من مصدرها وعدم الإنجرار خلف الافتراءات التي لا أساس لها من الصحة.