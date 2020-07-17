إليكم نتائج فحوص الـPCR للرحلات القادمة إلى بيروت

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أظهرت نتائج فحوص الـPCR للرحلات القادمة إلى بيروت وجود 15 حالة إيجابية من بين الوافدين.

وأعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 15/7/2020، والتي أظهرت وجود خمس عشرة (15) حالة إيجابية.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس: شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة ايجابية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (إحدى عشرة حالة ايجابية)

” رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة ابيدجان : شركة MEA رقم 576 (حالة واحدة ايجابية)

” رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة اميركا : طائرة خاصة (حالة واحدة ايجابية)

” رحلة القاهرة : شركة ABY رقم 622 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة : شركة Air Arabia رقم 381 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة مسقط : شركة MEA رقم 473 (حالة واحدة ايجابية)

” رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين : شركة SR رقم 1530 (جميعها سلبية)

” رحلة انطاليا : شركة WLB رقم 4403 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)”.