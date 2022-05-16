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إليكم نتائج فرز صندوق قطر في الجنوب الثالث

16 - مايو - 2022
الانتخابات

الانتخابات

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انتهت قبل قليل، في دائرة الجنوب الثالثة، عملية فرز قلم قطر، الذي كان قد وضع جانبا، وكان الإتجاه لإبطاله، وجاءت النتيجة على الشكل التالي:

– 114 صوت للائحة “معا نحو التغيير” من أصل 132، (52 صوتا تفضيليا للمرشح فراس حمدان).

– 13 صوتا للائحة “الأمل والوفاء”.

وسجلت مندوبة اللائحة عملية إبطال أصوات صندوق فرنسا، دائرة سوران رقم 55، والذي يضم 36 صوتا، وذلك لعدم وجود محضر.

وكان أعلن وزير الداخلية بسام مولوي النتائج الرسمية النهائية لـ5 دوائر انتخابية من أصل 15 دائرة في الانتخابات التشريعية التي بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 41% وفقا لوزارة الداخلية.

وقال مولوي -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين- إن الانتخابات “ناجحة”، ورأى أن “نسبة الشوائب قليلة جدا نسبة لعدد الدوائر الانتخابية”، نافيا ما تردد عن صناديق اقتراع مفقودة في بعض الدوائر.

ووصف وزير الداخلية نسبة الاقتراع بأنها جيدة وليست منخفضة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة.

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