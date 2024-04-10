إليك آخر المستجدات في جنوب لبنان اليوم

لا يزال التوتر الشديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح، في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا حتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا.

وحتى فجر اليوم لا تزال طائرات التجسس الإسرائيلية (نوع ام كا) تنفذ طلعات استكشافية فوق المنطقة امتدادا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي وصولا حتى أجواء إقليم التفاح”.

إلى ذلك تعرضت أطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب وجبل اللبونة صباح اليوم لقصف مدفعي معاد متقطع.