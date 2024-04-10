الأربعاء 1 شوال 1445 ﻫ - 10 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليك آخر المستجدات في جنوب لبنان اليوم

منذ 23 دقيقة
المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

A A A
طباعة المقال

لا يزال التوتر الشديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح، في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا حتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا.

وحتى فجر اليوم لا تزال طائرات التجسس الإسرائيلية (نوع ام كا) تنفذ طلعات استكشافية فوق المنطقة امتدادا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي وصولا حتى أجواء إقليم التفاح”.

إلى ذلك تعرضت أطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب وجبل اللبونة صباح اليوم لقصف مدفعي معاد متقطع.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار لبنان

مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان
من مسجد الحريري.. سوسان حيا المقاومين في غزة والجنوب
الدولار والليرة اللبنانية
إليك سعر صرف الدّولار أمام الليرة اللبنانية صباح اليوم
الشيخ أمين الكردي
أمين الفتوى يحذر من الفتن في خطبة العيد ويطلق نداءً لوقف لغة التخوين

الأكثر قراءة

رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)
إيران تبلغ واشنطن.. في هذه الحالة فقط لن نرد على ضربة دمشق!
فيديو.. حملة اعتداءات على سوريين في مناطق لبنانية عدة!
مراقبة الهلال - تعبيرية
12 دولة عربية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.. من هي؟