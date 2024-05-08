إليك أبرز أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

▪️الجمهورية

_أكد مرجع رسمي أن 99 بالمئة من النازحين السوريين يمكنهم العودة الى بلدهم بلا إشكالات وذلك باعتراف الأمم المتحدة اذا صدر القرار الدولي بعودتهم.

_كشف ديبلوماسي أن اللجنة الخماسية وضعت سقفاً زمنياً لتحرّكها الرئاسي وأنه في حال لم ينتخب الرئيس سيكون لها كلام آخر.

_سجل اختلاف بين أوساط سياسية حول تقييم مبادرة غربية بين من اعتبرها “خلاصة الأفكار المتداولة وأنها تشكل نقطة ارتكاز لأي تفاوض مستقبلي”، وبين من لم يرَ فيها نتيجة.

*▪️اللواء*

_تدرك دولة كبرى، حسب ما نُقل عن مصدر دبلوماسي أن عملها ضمن مجموعة عاملة، لا يأتي بنتائج مأمول بها، ومع ذلك مستمرة في دورها تجاه لبنان.

_توقف مسؤول عند تصريح نيابي، واعتبر مضمونه لا يتفق مع ما هو معمول به في شأن يثير ضجة كبيرة.

_يتضح من المعلومات الموثوق بها أن جهات داخل فريق السلطة، لا ترغب بتحقيق خرق في ملف النازحين..

*▪️نداء الوطن*

_يدرس الفريق القانوني للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون إمكانية تقديم دعوى مخاصمة الدولة على خلفية الأخطاء التي ارتكبها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي يرأس بدوره الهيئة القضائية العليا للتأديب الناظرة في استئناف عون قرار صرفها من القضاء.

_يتفاخر وزير في الحكومة بأنه لن ينفّذ حكم مجلس الشورى الصادر منذ حوالى السنتين والمتعلق بإبطال قرار إقالة مديرة من مركزها تعسفاً وتعيين مدير محسوب على تيار سياسي مكانها، علماً أنه يشكو من سوء أدائه.

_بعدما أقدم جهاز أمن الدولة برفقة مراقبين من وزارة العمل على تسطير محضر ضبط بقيمة 15 ألف دولار بحق معمل في بلدة بترونية ساحلية بسبب تحوّله إلى معمل نهاراً ومأوى لنحو 200 سوري غير شرعي ليلاً مقابل بدل منامة، قام مسؤول كبير في الوزارة بتمزيق المحضر وحماية تجاوزات المعمل.

*▪️البناء*

_قال مسؤول عربي شارك في مفاوضات اتفاق غزة إن مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز وافق على التعديلات التي تضمّنها المقترح الأخير الذي قبلته حركة حماس وقوى المقاومة باعتباره آخر محاولة لتفادي ذهاب المنطقة إلى حرب كبرى في ضوء تقدير موقف أميركي أن حماس تحظى بدعم محور المقاومة، بما في ذلك إيران للتمسك بشروطها، ولو أدّت إلى حرب شاملة. وأن واشنطن عبّرت بالمقابل عن سعيها لتفادي هذه الكأس المرّة برفضها رداً إسرائيلياً مناسباً على الردّ الإيرانيّ الرادع ثم بسحب قطعها البحريّة من البحر الأحمر.

_تفيد معلومات أن نائباً بارزاً في تكتل نيابيّ عند سؤاله خلال لقاء سياسيّ عن سبب غياب رئيس الكتلة عن الساحة السياسية، أجاب “فوّتنا بأكثر من حيط”. وهذا ما دفع بوالده للعودة إلى الإشراف على إدارة الدفة السياسيّة في الكتلة النيابيّة والحزب والبيت السياسيّ التقليديّ العريق.

*▪️الأنباء*

_قطاع حيوي أساسي مهدّد على وقع التطورات بعدما كان الرهان عليه كبير في السنتين الماضيتين.

_استحقاق مالي لبناني قد يكون تأجّل لكنه لا يعني أن المؤشرات السلبية قد انتفت بالكامل.