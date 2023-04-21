إمام في خطبة العيد: الشعب يواجه فجورًا من ساسة ماتت ضمائرهم

اعتبر مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، أنّنا “ابتلينا في بلدنا، بظلمات من الظلم، وحلَّ علينا ألوان من القهر، وبات الشعب في لبنان يواجه فجورًا من ساسة ووقاحة لدى مسؤولين لا يعرفون المسؤولية وليس عندهم أدنى استعداد للقيام بأبجديات واجبهم، ينامون على أثير فرشهم مرتاحين، ويتسلّون في منتدياتهم لاعبين، ويظهرون على الشاشات ضاحكين، قد ماتت ضمائرهم وتبلدت أحاسيسهم، ولكن ربك بالمرصاد”.

وفي الشأن الفلسطيني، رأى إمام في خطبة عيد الفطر، أن “المظلومية العامة هي تهجير شعب بأكمله واحتلال أرضه وتدنيس لمقدسات القدس والأقصى وقتل وتنكيل لأصحاب الحق تحت نظر العالم وصمته بل وبمباركته وحمايته”.