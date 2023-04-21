الجمعة 1 شوال 1444 ﻫ - 21 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إمام في خطبة العيد: الشعب يواجه فجورًا من ساسة ماتت ضمائرهم

منذ 5 دقائق
المفتي إمام أمّ المصلّين في صلاة عيد الفطر

المفتي إمام أمّ المصلّين في صلاة عيد الفطر

A A A
طباعة المقال

اعتبر مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، أنّنا “ابتلينا في بلدنا، بظلمات من الظلم، وحلَّ علينا ألوان من القهر، وبات الشعب في لبنان يواجه فجورًا من ساسة ووقاحة لدى مسؤولين لا يعرفون المسؤولية وليس عندهم أدنى استعداد للقيام بأبجديات واجبهم، ينامون على أثير فرشهم مرتاحين، ويتسلّون في منتدياتهم لاعبين، ويظهرون على الشاشات ضاحكين، قد ماتت ضمائرهم وتبلدت أحاسيسهم، ولكن ربك بالمرصاد”.

وفي الشأن الفلسطيني، رأى إمام في خطبة عيد الفطر، أن “المظلومية العامة هي تهجير شعب بأكمله واحتلال أرضه وتدنيس لمقدسات القدس والأقصى وقتل وتنكيل  لأصحاب الحق تحت نظر العالم وصمته بل وبمباركته وحمايته”.

    المزيد من أخبار لبنان

    جورج عدوان
    عدوان: التضامن الوطنيّ هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات
    عباس الحلبي
    اجتماع تربويّ موسّع برئاسة الحلبي.. ما مصير الامتحانات الرسميّة؟
    الشيخ سامي أبي المنى والشيخ نصر الدين الغريب
    اللقاء الأول بين أبي المنى والغريب: تشديدٌ على أهميّة وحدة الطائفة وجمع الشمل

    الأكثر قراءة

    العيد- تعبيرية
    هذه الدول التي اعلنت عيد الفطر يوم السبت
    الفنانة شيرين عبد الوهاب
    بالصورة.. شيرين بشكل مختلف وتغيير جذري
    حوت "الأوركا"
    بالفيديو.. "الحوت القاتل" في بحر بيروت