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إمكانية وقف النار في لبنان قائمة خلال أسبوع!

منذ 4 ساعات
الجبهة الجنوبية

الجبهة الجنوبية

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ذكرت مصادر إسرائيلية لقناة “الحدث” أن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان قائمة خلال أسبوع، شرط حلّ نقطتين خلافيتين أساسيتين تتعلقان بـ”حق الدفاع عن النفس” و”لجنة الرقابة الدولية” التي ستتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق.

وأوضحت المصادر أن الجانب الإسرائيلي يصرّ على نصّ صريح يضمن له الحق بالرد على أي خرق، وهو ما يزال محل نقاش مع الأطراف المعنية.

كما أشارت إلى أن الموفد الأميركي الخاص آموس هوكشتاين يعقد الليلة لقاءً في تل أبيب مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ضمن سلسلة من الاجتماعات الهادفة إلى تقريب وجهات النظر.

من جهته، أكد مسؤول إسرائيلي في تصريحات لقناة “العربية” أن الاتفاق مرهون بتلبية شروط إسرائيل، مشدداً على تمسك بلاده بحرية “الدفاع عن النفس” في لبنان، كجزء من أي اتفاق مستقبلي.

وقد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن المفاوضات حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان شهدت تقدماً كبيراً، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة من الأطراف المعنية.

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