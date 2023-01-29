الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023 |
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إمّا فرنجية أو أنا.. باسيل يطلب من "الحزب" حسم قراره!

منذ 11 دقيقة
جبران باسيل

جبران باسيل

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أفادت مصادر لـmtv أنّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل طلب من “حزب الله” حسم قراره، وخيّره: “إما سليمان فرنجية أو أنا”.

هذا وكان باسيل قد شدّد على أنّ “التفكير بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين “ضرب جنون وطني وسياسي”، معتبراً أنّ “على المسيحيين مسؤولية الاتّفاق لأن باتفاقهم يستطيعون تحقيق خياراتهم في ظلّ هذا النظام طالما أنّ خيارهم وطني”.

وقال في مؤتمر صحافي: “نعمل لوصول رئيس يشبهنا ووضعنا في “التيار” مسودة لائحة أولية بأسماء من دون تبنّيها أو ترشيحها ومن دون التمسّك بأي واحدة منها ولكن اخترناها على قاعدة أنّها أفضل من غيرها أقلّه أفضل مما هو مطروح وبدأنا جولة اتصالات مع نواب وكتل”.

وقال باسيل: “حكومة عاجزة وبتراء تحكم البلد كأنّ الوضع طبيعي “وما منزيح إلاّ ما نجيب الرئيس يلّي بدّنا ياه”، ومنظومة متحكّمة بالبلد ترفض إصلاحه تحكم سياسياً من خلال التعسف بالدستور والقوانين”.

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