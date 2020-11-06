“إنترناشونال بوليسي”: سعد الحريري ليس الحل لمشاكل لبنان

كتب غراهام نيوسوم في “إنترناشونال بوليسي”، لقد وصل لبنان إلى طريق مسدود. على مدى عقود ، سيطرت المصالح الطائفية للقلة على الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للبلاد. لقد طالب الشعب اللبناني العادي ، شريان حياة الأمة ، مراراً وتكراراً بالتغيير ، وتجاهلته بشكل متكرر نخبة سياسية غير راغبة في سن إرادة الشعب التي تدعي أنها تخدمه. وقد ظهر تعنت هذه العصابة الصغيرة التي تهيمن على السياسة بشكل كامل خلال الأسبوع الماضي حيث رشحت سعد الحريري لولاية رابعة كرئيس للوزراء.

سعد الحريري ليس رئيس الوزراء الذي يريده أو يحتاجه الشعب اللبناني. انه ليس مصلحاً. تعيينه هو مجرد واجهة عرض ولن يغير شيئاً على الإطلاق. إن ترشيحه هو المسمار الأخير في نعش النخب السياسية التي لا تزال تركز فقط على الحفاظ على قبضتها الضعيفة على السلطة على الرغم من كل ما فعلته لزعزعة استقرار لبنان.

كان سعد الحريري آخر رئيس للوزراء قبل عام واحد فقط – لحين تم إجباره على الخروج من السلطة من قبل المواطنين العاديين الذين يطالبون بإنهاء الفساد. وطالب المتظاهرون ، الذين سئموا من قيادته غير الفعالة والفاسدة وتحالفه مع حزب الله ، بالتغيير. إن تعيينه الآن ليس مجرد إهانة لحركة احتجاج ثورة أكتوبر ، التي لا تزال تطالب بإنهاء الفساد السياسي ، ولكنه بمثابة تذكير مرير بالنفوذ الذي يحتفظ به حزب الله على العملية السياسية والتأثير المفسد للسياسة الطائفية.

كان ينبغي أن يكون انفجار ميناء بيروت حافزاً للتغيير. كان من الممكن أن تكون دعوة اليقظة اللازمة للطبقة السياسية لإنهاء التسوية الطائفية التي مكنت “حزب الله” من إفساد العملية السياسية. أما بالنسبة للرئيس ماكرون ، فقد كاد أن ينجح في فرض التغيير من خلال ربط المساعدات بتشكيل حكومة تكنوقراطية حقيقية غير طائفية-كان هناك بصيص من الإصلاح الحقيقي.

ومع ذلك ، وحتى مع المساعدات التي تشتد الحاجة إليها ، فإن حزب الله وحلفائهم الطائفيين يسيطرون على النظام. فقد منعوا مصطفى أديب ، رئيس الوزراء بالنيابة ، من تعيين وزير مالية في حكومته لأن ترشيحه لم يكن متحالفاً مع خطّهم السياسي. تلك الخطوة الوحيدة قتلت أي فرصة للمعونة الدولية التي تشتد الحاجة إليها. هذا ما يثبت مدى أهمية الإصلاح الدستوري إذا ما أُريد للبنان أن يكون لديه أي فرصة لوجود حكومة ذات مصداقية قادرة على معالجة قائمة مشاكله المتزايدة.

اقترب “حزب الله” من فقدان نفوذه على العملية السياسية ، وبالتالي فإنه ليس من المستغرب أن يتم تعيين سعد الحريري الآن. على الرغم من انتمائه إلى الخطّ السني ، إلا أنه كان دائماً حليفاً سياسيا للجماعة الشيعية. نمت قوة ونفوذ “حزب الله” بشكل كبير خلال فترة ولاياته الثلاث السابقة كرئيس للوزراء لأنهم تمكنوا من استغلال قيادته الضعيفة.

ولم يعد سرّاً أن سعد الحريري كان يعتمد على رعاية حزب الله للحفاظ على قبضته على السلطة. وللأسف بالنسبة للشعب اللبناني ، فإن هذا الاعتماد والتأثير المفسد لـ “حزب الله” قد ازداد سوءاً. في الانتخابات البرلمانية لعام 2018 ، خسر حزب تيار المستقبل التابع لسعد الحريري ثلث مقاعده. وكان السبب الوحيد الذي جعله قادراً على تشكيل حكومة هو دعم حزب الله.

هذا الدعم يأتي مع مجموعة عقد كبيرة مرفقة. في عام 2019 ، عندما بدأ الاقتصاد اللبناني يعاني لأول مرة من آثار سوء الإدارة والفساد المستشري ، كلف سعد الحريري بتنفيذ إصلاحات مالية كان من الممكن أن تعالج عجزه المالي المتزايد. وكان من شأن هذه الإصلاحات أن تكون مدمرة لحزب الله وحلفائهم الشيعة في حركة أمل الذين يسيطرون-وفقاً للتسوية الطائفية-على وزارة المالية. ولكنّهم قالوا لا. فانهار سعد الحريري ، وبعد عام واحد ، أصبح لبنان مفلساً.

وبالنظر إلى النهج المتشدد الذي تتبعه الإدارة الأمريكية حالياً تجاه حزب الله، فمن المرجح أن يزداد اعتماد التنظيم على حلفائه. في الأشهر الأخيرة ، تم استهداف وزراء الحكومة السابقين والشركات وقيادة حزب الله من قبل العقوبات الأمريكية. هناك الآن ثمن يدفعه كل من يدعم “حزب الله” ، لكن نفوذ التنظيم لن يختفي بين عشية وضحاها. حزب الله متأصل في العملية السياسية وهو جزء من الحكومة.

وهذا هو السبب الذي يؤدي إلى كسر النظام السياسي في لبنان بشكل أساسي. إنه يحتاج إلى إعادة تفكير شامل ، ويجب أن يقدّم حلاً واضحاً لا يرحم وسريعاً للتسوية الطائفية الحالية. لفترة طويلة ، تفوقت المصالح الطائفية على رفاهية لبنان وازدهاره. وقد برهنت المؤسسة السياسية على التجاهل التام للشعب اللبناني ، وهو الشعب نفسه التي تدعي أنها تمثله. سعد الحريري ليس رئيس الوزراء الذي شرع في مثل هذه الإصلاحات. وهو جزء من المشكلة وهو مستفيد من التسوية الحالية.

ما يحتاجه لبنان هو شخص من الخارج، دخيل. وهو يتطلب رئيس وزراء خال من القيود الطائفية التي تعيقه حالياً. وللأسف ، لن ينجح هذا القائد إلا بدعم من المجتمع الدولي. يجب على قادة العالم أن يتبعوا قيادة الرئيس ماكرون وأن يجعلوا المساعدات مشروطة بالإصلاح السياسي. علاوة على ذلك ، أظهرت الولايات المتحدة كيف يمكن استخدام العقوبات للحد من النفوذ الخبيث لحزب الله. ويمكن للرئيس القادم أن يقوم بالمزيد وينبغي أن يبدأ بتشجيع الدول الغربية الأخرى على فرض جزاءات خاصة بها. عندها فقط يمكن للبنان أن يأمل في إعادة البناء.