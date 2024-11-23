إنذار إسرائيلي إلى سكان الحدث!

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارًا “إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا الى سكان منطقة الحدث.

وأضاف: “أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

#عاجل 1/2 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الحدث

⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب

⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/hVPJDwITeQ

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 23, 2024