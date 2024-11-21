الخميس 19 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 21 نوفمبر 2024 |
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إنذار إسرائيلي إلى سكان منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية!

منذ 48 دقيقة
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري

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وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، انذارا الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديداً سكان منطقة الغبيري.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي على منصة “إكس”: “عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري

أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

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