إنذار إسرائيلي جديد إلى سكان قضاء صور!

وجه الجيش الاسرائيلي إنذاراً عاجلاً الى جميع السكان المتواجدين في منطقة برج الشمالي، ومعشوق بقضاء صور.

أضاف: “نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير”.

وتابع أدرعي قائلًا: “كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك”.

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى والبلدات التالية:

🔸برج الشمالي

🔸معشوق 🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم 🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم… pic.twitter.com/jU5sKhPDGH — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024