الجمعة 20 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 22 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إنذار إسرائيلي جديد إلى سكان قضاء صور!

منذ 3 دقائق
حزام ناري نفذه الطيران الإسرائيلي استهدف بلدات في قضاء صور جنوبي لبنان

حزام ناري نفذه الطيران الإسرائيلي استهدف بلدات في قضاء صور جنوبي لبنان

A A A
طباعة المقال

وجه الجيش الاسرائيلي إنذاراً عاجلاً الى جميع السكان المتواجدين في منطقة برج الشمالي، ومعشوق بقضاء صور.

أضاف: “نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير”.

وتابع أدرعي قائلًا: “كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي
    الحرب على لبنان
    إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان
    وليد جنبلاط
    الحرب على لبنان
    جنبلاط: إيران يجب أن تكف عن استخدام لبنان ساحة للصراع
    معاريف: الفجوات تضيق والتسوية بين إسرائيل ولبنان باتت قريبة
    الحرب على لبنان
    صحيفة معاريف: هناك رغبة واضحة لدى الأطراف في التوصل إلى اتفاق في لبنان

    الأكثر قراءة

    فشل مخططات حزب الله وإيران في سوريا
    قيادات حزب الله.. "النظام السوري كشفنا"
    المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
    بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟
    غارات عنيفة على الضاحية
    الحرب على لبنان
    صحيفة إسرائيلية تكشف لماذا أوقف الجيش الاسرائيلي قصف الضاحية؟