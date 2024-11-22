إنذار إسرائيلي جديد الى الشياح في الضاحية الجنوبية!

وجّه الجيش الاسرائيلي، إنذاراً جديداً الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديداً في الشياح.

وقال المتحدث باسم الجيس الاسرائيلي افيخاي ادرعي على منصة “إكس”: “عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في الشياح.

أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب.

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الشياح ⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب ⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/mdSrfYJOSM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024