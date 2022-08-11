إنذار لأصحاب عربات الخضار في هذه المنطقة

قام عناصر من شرطة بلدية طرابلس بجولة في منطقة التل وعزمي ومحيطها حيث أُنذر أصحاب عربات الخضار التي يشغلها عمال سوريون وغيرهم من العمال الاجانب بضرورة ازالة العربات تحت طائلة مصادرتها وتسطير محضر ضبط في حق صاحبها.

ولفتت قيادة الشرطة في بيان إلى أنّ “هذه الاجراءات تأتي من ضمن المشروع الهادف إلى الحفاظ على شكل مدينة طرابلس السياحي والإنمائي، وخصوصا ان “هذه الظاهرة باتت تؤثر بطريقة غير مباشرة على اصحاب المصالح وعلى اليد العاملة اللبنانية في المدينة”.

وأملت قيادة الشرطة في البلدية من “المواطنين ضرورة الوقوف الى جانب عناصرها ودعمهم لاعادة الوجه الحقيقي لمدينة طرابلس على أن تستمر هذه الحملة، حتى ازالة المخالفات”.