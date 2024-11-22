إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية: الطيبة، عدشيت القصير، دير سريان.

أضاف: “نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير”.

وتابع أدرعي قائلًا: “كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك”.

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى والبلدات التالية:

🔸الطيبة

🔸عدشيت القصير

🔸دير سريان 🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم 🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان… pic.twitter.com/PNn3QCB76m — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024