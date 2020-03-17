إنشاء صندوق خاص لقبول التبرعات.. وإعفاء المساجين المنتهية محكوميتهم من الغرامات

أكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، أن “قرار التعبئة العامة لاقى ارتياحاً عند المواطنين”، معلنة أنه “تم الاتفاق على انشاء صندوق خاص لقبول التبرعات من المواطنين لمواجهة “كورونا”.

وأوضحت عبد الصمد خلال تلاوتها مقررات جلسة اللجنة المعنية بمتابعة موضوع فيروس “كورونا” وجلسة مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، أن “جداول مناوبة للأطباء وأطباء الأنسان في كلّ منطقة، تم وضعها لتنظيم العمل في القطاع وتأمين الرعاية الصحية اللازمة”.

وشددت على أن “وزارة الاقتصاد ستراقب ارتفاع الأسعار وتتخذ التدابير الملازمة “.

وأعلنت الوزيرة، “تعليق أحكام سريان المهل واعفاء المساجين المنتهية محكوميتهم من الغرامات المالية”.

وأكدت على استقلالية القضاء، موضحةً أن “قضية عامر الفاخوري تدخل في مسار قضائي لن نتدخّل به”.

ولفتت عبد الصمد، إلى أن “فحص كورونا مجاني في مستشفى رفيق الحريري وتمّ الاتفاق مع المستشفيات الخاصة على سعر موحّد والانجاز انه تمّ تخفيض التسعيرة”.