إنطلاق المؤتمر السنوي الثالث لشبكة المنافسة العربية

انطلقت أعمال المؤتمر السنوي (الثالث) لشبكة المنافسة العربية (ACN) في الرياض، والتي تهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة وتمكين إنفاذ قوانين المنافسة بفاعلية في المنطقة العربية للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي لاقتصاديات الدول العربية.

مثّل لبنان في أعمال المؤتمر مدير عام الاقتصاد والتجارة د. محمد أبو حيدر وشهد حفل الافتتاح كلمات لكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ولمعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة كما لممثل جامعة الدول العربية.

ركّز المتحدثون على أهمية هذا المؤتمر الذي يسمح للمجتمعين بتبادل الخبرات والاطلاع على الممارسات الرائدة في الموضوعات ذات العلاقة بأعمال سلطات المنافسة وتعزيز آليات التواصل مع المنظمات الدولية المتخصصة بالمنافسة، كما سيتم التركيز على تطوير سلطات المنافسة في الدول العربية ورفع كفائتها التشغيلية والفنية في دراسة قضايا المنافسة، وتعزيز الحوكمة والأطر التنظيمية الملائمة لأسواق بلدانهم.