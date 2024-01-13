إنقاذ 20 شخصاً في الكرنتينا.. وتوجيهات بإخلاء مبنيين في جل الديب

بعد أن تفقد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار سير عمليات الإغاثة والإنقاذ التي ينفذها عناصر الدفاع المدني في الكرنتينا نتيجة غزارة المتساقطات حيث تم إنقاذ ٢٠ شخصا حاصرتهم السيول، حضر العميد خطار إلى جل الديب حيث أعطى توجيهاته بإخلاء مبنيين سكنيين نظراً لخطر الانهيارات الصخرية المحيطة بهما.

وكان قد أعطى العميد خطّار توجيهاته للعناصر لجهة ضرورة مواصلة العمل بالرغم من كافة الظروف المناخية البالغة السوء الى حين الانتهاء من تنفيذ المهمة والتأكد من تنفيذ المهمة والتأكد من سحب كلّ السيارات العالقة بسبب ارتفاع منسوب النهر في الكرنتينا، توازياً مع إقفال كل الطرقات المؤدية الى هذا الموقع للحؤول دون تعرض المزيد من السيارات الى خطر الغرق.

كما أثنى العميد خطار على الإنجازات التي يحققها أبطال الدفاع المدني في كلّ المناطق اللبنانية، حيث يواصلون العمل منذ الفجر في كلّ المحافظات لتلبية نداءات المواطنين والمقيمين من دون أي تأخير ولم ولن يتقاعسوا عن تلبية أي نداء مهما عظمت التضحيات.