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إنقاذ 4 شبان في الضنية

23 - يناير - 2022
الثلوج

الثلوج

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن آلية تابعة لبلدية بقاعصفرين تمكنت من إنقاذ 4 شبان من المنية، احتجزوا وسط الثلوج المتراكمة في جرود الضنية على الطريق المؤدية إلى منطقة القرنة السوداء، بعدما وجهوا نداءات إستغاثة لمساعدتهم.

وأفاد رئيس بلدية بقاعصفرين بلال زود أن “الشبان الأربعة من المنية، وهم: علي الحلاق، شادي حواط، محمد غنطوس وبشار الخير، وبرفقتهم سيارة أخرى يوجد فيها 4 أشخاص من المنية أيضا، تعطل إطار السيارة الاولى ولم تستطع إكمال مسيرها، فعلقت وسط الثلوج. وقد أرسلنا آلية لهم، حيث تم إصلاح العطل وتمكن الشبان من النزول والعودة سالمين إلى منازلهم”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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