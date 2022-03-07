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إنماء طرابلس والميناء: لإنجاح خطة التعافي الاقتصادية

7 - مارس - 2022
طرابلس- ارشيف

طرابلس- ارشيف

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هنأت “جمعية انماء طرابلس والميناء” اللبنانيين عموما والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصا بحلول الصوم الكبير، آملة ان يعم “الوطن الازدهار والطمانينة والمحبة وان يتعافى لانه يستحق أن يلعب دورا أساسيا رائدا في محيطه العربي والدولي”.

وأملت الجمعية في بيان أن “تعود العجلة الاقتصادية اليه وينعم أهله بعيشة كريمة تليق بهم وتبعد عنهم شبح الغلاء الفاحش الذي أرخى بثقله عليهم”، متمنية على الجميع “الوقوف الى جانب رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة في عملهم الدؤوب والجهد الذي يبذلونه، لانجاح خطة التعافي وإبقاء لبنان على السكة الصحيحة وإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي، وكذلك التعاون معهم من أجل إزالة كل العوائق أمام ورشة الاصلاح التي يجب البدء بها سريعا للنهوض بلبنان وعودة الثقة الدولية والعربية به”.

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