إيرادات جديدة بقيمة 43 تريليون ليرة.. هل تصدر الموازنة من دون عجز؟

كشفت مصادر نيابية عن وجود احتمال أن يصدر قانون الموازنة من دون عجز، بعد التدقيق، الذي أجرته لجنة المال والموازنة، في الإيرادات المتوقعة، في مشروع موازنة 2024.

وقالت المصادر لصحيفة “نداء الوطن”: “بل ممكن أن يصدر بوفر (فائض) قيمته المحتملة 26 ألف مليار ليرة”.

وأوضحت المصادر نفسها أنه تبيّن لوزارة المال، بعد التدقيق في الإيرادات الجمركية والضريبة على القيمة المضافة TVA وضريبة الدخل، أنّ الأرقام الواردة في مشروع قانون الموازنة المحال من الحكومة غير دقيقة.

واتضح للوزارة أنّ هناك زيادة ممكنة في الإيرادات بقيمة 43 ألف مليار ليرة، وبالتالي فإنّ الإيرادات التي كانت بقيمة 277 ألف مليار ليرة في مشروع الموازنة صارت بعد التعديلات على بنودها 320 ألف مليار ليرة.