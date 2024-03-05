إيطاليا تدعم برنامج التغذية المدرسية لـ 100.000 طفل في جميع أنحاء لبنان

تلقى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساهمة سخية قدرها 1.5 مليون يورو من التعاون الإيطالي لدعم برنامج التغذية المدرسية في لبنان الذي يوفر وجبات مغذية ووجبات خفيفة لأكثر من 100 ألف تلميذ في 185 مدرسة حكومية في جميع أنحاء البلاد.

تم إطلاق البرنامج، بالتنسيق الوثيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، في عام 2016 لتعزيز صحة الطلاب وتعليمهم ووصولهم إلى التعليم. وقد وصل البرنامج في البداية إلى 10,000 تلميذ في 22 مدرسة حكومية وتوسع منذ ذلك الحين.

يقول عبد الله الوردات، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي وممثله في لبنان: “لقد شهدت هذا البرنامج ينمو بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصل الآن إلى عدد من الطلاب يبلغ عشرة أضعاف ما كان عليه من قبل”. “نحن ممتنون للمساهمة السخية والتزام شعب وحكومة إيطاليا الذين وقفوا إلى جانب برنامج التغذية المدرسية في لبنان منذ بدايته.”

وإلى جانب التوسع في نطاقه، قام البرنامج أيضًا بتعزيز الروابط المحلية مع الشركات المحلية والروابط مع البرامج الأخرى. يتم الآن إنتاج وشراء جميع المكونات الغذائية للوجبات المدرسية والوجبات الخفيفة تقريبًا محليًا، مما يدعم الاقتصاد المحلي وأصحاب المتاجر والمزارعين.

وفي تطور مهم، دعم برنامج الأغذية العالمي أيضًا جهود وزارة التربية والتعليم العالي للانضمام إلى تحالف الوجبات المدرسية في أغسطس 2023. ويعمل هذا التحالف كمنتدى لدفع المبادرات إلى تعزيز برامج الوجبات المدرسية الوطنية بحلول عام 2030.

وقالت القائمة بأعمال السفارة الإيطالية سيلفيا توسي: “إن زيارة اليوم إلى مدرسة عاليه المتوسطة العامة المختلطة ومدرسة عاليه المتوسطة الأولى المختلطة، وكلاهما استفادت من برنامج التغذية المدرسية التابع لبرنامج الأغذية العالمي، تسلط الضوء على التأثير الملموس لجهودنا التعاونية مع وزارة التربية والتعليم العالي وبرنامج الأغذية العالمي لدعم التعليم في لبنان”

“إن هذه المبادرة، التي عززتها بشكل كبير أيضًا مساهمات التعاون الإيطالي، تتماشى تمامًا مع التزامنا ليس فقط بتعزيز الوصول إلى المدارس والبقاء فيها لجميع الأطفال في لبنان ولكن أيضًا بتعزيز بيئة أكثر صحة وتغذية لنموهم وتطورهم. ”

دعمت إيطاليا برنامج الأغذية العالمي في لبنان من خلال AICS بمبلغ إجمالي يزيد عن 12.7 مليون دولار أمريكي منذ عام 2016 ودعمت بشكل ثابت برنامج التغذية المدرسية كل عام منذ إطلاقه.

وقال معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي: “نوجه الشكر والتقدير على تمويل كريم من جانب الحكومة الإيطالية عبر التعاون الإيطالي لبرنامج التغذية المدرسية والشكر لبرنامج الأغذية العالمي، وقد شهد هذا البرنامج تطورا وتوسعا على مدى السنوات المنصرمة حتى تخطى المائة ألف متعلم ينتشرون في المناطق اللبنانية كافة ، ويتساوى في الإفادة من هذه الوجبات جميع الأولاد الموجودين في المدارس الرسمية المشمولة به من دون تمييز بين لبنانيين وغير لبنانيين ، لأن الحاجة إلى الغذاء واحدة وشاملة ، خصوصا بعد الأزمات المتراكمة التي يعيشها لبنان. ونتطلع إلى أن يصبح برنامج التغذية المدرسية ثابتا في خطتنا التربوية في المستقبل.”