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إيطاليا تدعم جهود الحفاظ على أمن الجنوب.. وتُشيد بـ "رسالة" ميقاتي

26 - أكتوبر - 2023
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري

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اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري صباحًا في السراي، وجرى عرض للأوضاع الراهنة في لبنان والعلاقات بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكدت السفيرة “أن إيطاليا تدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الأمن في جنوب لبنان”.

وحيّت زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب ولا سيما إلى قيادة اليونيفيل، لكونها تشكل رسالة دعم قوية لقوات الأمم المتحدة.

وشددت على “أن إيطاليا حريصة على حماية قوات اليونيفيل وقيامها بالمهام المطلوبة منها”، وجددت “تأكيد دعم بلادها القوي لمشاريع التنمية في مختلف المناطق اللبنانية”.

كما اجتمع رئيس الحكومة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، ومديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إديم وسورنو ووفد من هيئات الأمم المتحدة. كما حضر مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وتم خلال الاجتماع البحث في خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة لمواجهة التطورات والمستجدات التي قد تحصل، والتنسيق بين الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة في الجهود الخدماتية والإنسانية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى دعم البلديات والدفاع المدني في هذه الظروف.

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