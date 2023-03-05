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إيلي الفرزلي: إذا ترشح باسيل للرئاسة "فاقرأوا الفاتحة"!

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 5 - مارس - 2023 8:47 مساءً
إيلي الفرزلي

إيلي الفرزلي

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لفت نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، إلى أن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون طلب من أحد ضيوفه التعطيل لإيصال النائب جبران باسيل للرئاسة” مضيفاً، “بالنسبة إليّ التيار الوطني الحر شيء وباسيل شيء آخر، ودايماً بالأخير العلة الفاسدة بتنطرد”.

وأوضح في حديث لتلفزيون الجديد”، أن “حزب الله تبنى ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عندما أومأ فرنجية بذلك وعندما يعلن ترشيحه ستصبح حرية الثنائي بالاختيار مرهونة إلى حين أن يغيّر فرنجية رأيه، فهو صاحب القرار ومن يقول عكس ذلك فهو ينتقص من فرنجية”.

وأضاف: “عون لم يحاول أن يناقش الاستراتيجية الدفاعية فهو كان يريد الانفلات من أجل السيطرة على السلطة أما فرنجية فهو الأقدر على تحقيق هذا الأمر لأنه موثوق”.

وتابع الفرزلي حديثه : “حزب الله إذا أقدم على الرضوخ لشروط جبران باسيل بحكم الأزمة الاقتصادية فهو يدرك انعكاسها عليه، لكن هذا الكلام ينتقص من القدرة العقلية للحزب”.

وقال الفرزلي، “أنا أقرأ كثيراً وأعرف كثيراً عن نوعيات البشر لكن إذا كان لدى باسيل الجرأة على الترشح، فهيدي _بعد مش مارقة عليي وإذا حصل ذلك اقرأوا الفاتحة_”.

وكشف عن أنه “عندما طلب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله رئيساً لا يطعن بالظهر كان يقصد أنه عندما يذهب إلى السعودية فهو يهدف إلى تقريب وجهات النظر، وليس إلى بيع المواقف لقاء أثمان”.​

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