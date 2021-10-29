إيلي محفوض: المطلوب فورا وبإلحاح إستقالة عون_بري_ميقاتي

غرد رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر حسابه على تويتر:

“تخبيصكن خرب لبنان وإرتماء طاقم الحكم بحضن ميليشيا ايران ضرب كل مقوّمات العيش الكريم وبسبب تخاذلكم انتشر الفقر وعمّت الفوضى والمواقع الرسمية تحوّلت بخدمة حزب الله..

الحلول التقليدية ما رح تشفع بضعفكم..

المطلوب فورا وبإلحاح إستقالة عون_بري_ميقاتي والتذاكي ع دول العالم ما بقى يفيد”.

وأضاف محفوض في تغريدة أخرى:

“بدأ عدد من الوزراء يعدّون كتب إستقالتهم ومنهم وزير يمسك بحقيبة حساسة.. إنها بداية سقوط إمبراطورية الفساد والاحتلال والميليشيا.. مكابرتكم وتعجرف وزراء الصدفة وودائع الاسد سيدفعكم نحو مزبلة التاريخ.. ساعات ستمضي وستمضون معها..”