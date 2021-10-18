إيلي محفوض: من تظلّل بعباءة حزب الله وغطّى سلاحه فهو ليس منّا ولا يمثلنا

غرد رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر حسابه على تويتر:

“اذا كان لديك ١٠٠ الف مقاتل لماذا لا تحرر الجولان ومن ثم تتجه نحو القدس أما عن العلاقة مع داعش والنصرة فالحمدلله أن صورهم وحرصكم على نقلهم الى سوريا لا زالت ماثلة أمام الرأي العام”

وأضاف محفوض: “لو يشرح حسن نصرالله للبنانيين عبارة اقعدوا عاقلين وتأدّبوا الا اذا كان المطلوب من أهالي عين الرمانة أن يرضوا على أنفسهم الإهانة والمسّ بكرامتهم، فهل شاهد نصرالله ما عرضه الإعلام من إستفزاز واطلاق رصاص وآر پي جي، أخطأت العنوان فما يسري على حلفاءك المسيحيين لا يسري على الآخرين”

وتابع: “بالنسبة للحماية فلا انت ولا ميليشياتك ولو بلغت مليون وليس ١٠٠ الف مولج بمهمة حماية اللبنانيين لا المسيحيين ولا المسلمين، وحدها المؤسسات الشرعية تحمي ولا شريك لها أما من تظلّل بعباءة حزب الله وغطّى سلاحه فهو ليس منّا ولا يمثلنا”.