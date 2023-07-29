السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيهاب مطر: أي تهديد لاتفاق الطائف هو تهديد لأمن لبنان واستقراره

منذ 5 دقائق
النائب إيهاب مطر

النائب إيهاب مطر

A A A
طباعة المقال

غرد النائب إيهاب مطر عبر “تويتر”:

“ما سمعناه مؤخراً من الوزير السابق جبران باسيل يوحي بتفاهمات ثنائية مقابل كرسي رئاسة الجمهورية على حساب اتفاق الطائف والدستور. وهو ما سنتصدى له وسنواجهه مع كل الحريصين على البلد.

كلام باسيل في غاية الخطورة وكأن الانتخاب يتم على قاعدة “البيع والشراء”، وهذا يضرب التوازن الوطني والدستور ويعيد لبنان الى مرحلة سوداء من تاريخه.

المصيبة في لبنان أن كل جهة تريد رئيساً على مقاييس مصالحها الشخصية وليس على مقاس لبنان.

لهذا ان أي تهديد لاتفاق الطائف هو تهديد لأمن لبنان واستقراره”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بيار بو عاصي
    بو عاصي: لن يكون مفاجئاً أن نرى التيار مجدداً في حضن "الحزب"
    الوزير زياد مكاري
    مكاري: لبنان لن يتخلى عن دعم الدول المنكوبة رغم ظروفه الصعبة
    نقيب الصيادلة جو سلوم
    فيديو.. نقيب الصيادلة يكشف أسراراً خطيرة عن السوق السوداء للدواء في لبنان

    الأكثر قراءة

    انفجار في منطقة السيدة زينب
    انفجار منطقة السيدة زينب.. حصيلة القتلى ترتفع والجرحى بالعشرات جنوب دمشق
    أحمد ماضي
    أحمد ماضي: فضل شاكر مظلوم.. وهذه هي الفنانة الأولى في العالم العربي!
    من رفات متسلق ألماني فُقد أثره منذ عام 1986
    سلسلة طويلة من الأسرار.. ذوبان جليد الألب يفكّ لغزًا عمره قرابة 4 عقود