إيهاب مطر: أي تهديد لاتفاق الطائف هو تهديد لأمن لبنان واستقراره

غرد النائب إيهاب مطر عبر “تويتر”:

“ما سمعناه مؤخراً من الوزير السابق جبران باسيل يوحي بتفاهمات ثنائية مقابل كرسي رئاسة الجمهورية على حساب اتفاق الطائف والدستور. وهو ما سنتصدى له وسنواجهه مع كل الحريصين على البلد.

كلام باسيل في غاية الخطورة وكأن الانتخاب يتم على قاعدة “البيع والشراء”، وهذا يضرب التوازن الوطني والدستور ويعيد لبنان الى مرحلة سوداء من تاريخه.

المصيبة في لبنان أن كل جهة تريد رئيساً على مقاييس مصالحها الشخصية وليس على مقاس لبنان.

لهذا ان أي تهديد لاتفاق الطائف هو تهديد لأمن لبنان واستقراره”.