إيهاب مطر: زمن التعدي على طرابلس وأملاكها انتهى

لفت النائب إيهاب مطر إلى أنّ “زمن التعدي على طرابلس وأملاكها وحقوقها انتهى، بل بدأ العمل من أجل استعادة ما لها في كل الحقول. لذا فإننا نرفع الصوت عاليًا بتأييد موقف بلدية الميناء، الممثلة بالقائم بأعمالها، في رفض تأجير أراض في محيط محطة السكك الحديدية لشركة خاصة لتحويلها إلى مرآب لشاحناتها”.

مطر أضاف عبر حسابه على “إكس”: “وفي بيان بلدية الميناء كل المبررات الموضوعية لرفض طلب هذه الشركة، إذ أن المكان معلم خاص للمدينة ويجاور أقدم أثر تاريخي (برج السباع/ الأمير برسباي) ما جعله متنفسًا لكثيرين من أهلها بما يقام عليه من أنشطة ثقافية وسياحية متنوعة”.

وختم: “ونعم نحن لسنا ضد تأجير هذا المكان/ المعلم المميز، بل نحن مع تأهيله ليبقى فسحة مريحة ومفيدة لأهلنا، مع استعدادنا لوضع يدنا مع من يرغب بالمساهمة لإنجاز هذه الخطوة المهمة”.

زمن التعدي على #طرابلس وأملاكها وحقوقها انتهى، بل بدأ العمل من أجل إستعادة ما لها في كل الحقول. لذا فإننا نرفع الصوت عاليا بتأييد موقف #بلدية_الميناء، الممثلة بالقائم بأعمالها، في رفض تأجير أراض في محيط #محطة_السكك_الحديدية لشركة خاصة لتحويلها الى مرآب لشاحناتها. وفي بيان بلدية… pic.twitter.com/NBj2m4BZIT — Ihab Matar – إيهاب مطر (@MatarIhab) January 11, 2024