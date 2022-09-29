إيهاب مطر: لبنان يحتاج إلى رئيس لكل اللبنانيين

غرد النائب إيهاب مطر عبر “تويتر”: “من أولى واجبات النائب هو التصويت لاختيار رئيس للجمهورية. صوت للنائب ميشال معوض بمواجهة الفراغ، فالتصويت هو فرصة للبحث عن دور توافقي جامع. لبنان يحتاج إلى رئيس لكل اللبنانيين يجمع بينهم ويكون حكماً وقادراً على فك عزلة لبنان عن محيطيه العربي والدولي”.

فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد، اليوم الخميس، في غياب التوافق على اسم خلف للرئيس الحالي ميشال عون رغم أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بالبلاد.

وكان مجلس النواب اللبناني قد بدأ، اليوم الخميس، أولى جلسات انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً لميشال عون، وذلك في حضور 122 نائباً، وهو أعلى من النصاب القانوني لبدء الجلسة والمتمثل في حضور 86 عضواً من أصل 128.