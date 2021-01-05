ابتزها بصورها فكان له الإنتربول بالمرصاد

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه “وردَت برقيّة من “الإنتربول” إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية المُلكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول قيام أحد الأشخاص باستمالة فتاة قاصر في إحدى الدول الأوروبية، عبر استخدامه رقم هاتف لبناني، إلى أن أرسلت له صوراً غير لائقة بها، وهدّدها لاحقاً بنشر تلك الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابعت في بلاغ، “من خلال الاستقصاءات المكثّفة، تمكّن عناصر المكتب المذكور من معرفة كامل هويتّه المشتبه به وتحديد مكان تواجده، ليتبيّن أنّه لبناني الجنسيّة، ويبلغ 25 عاماً من العمر. بالتحقيق معه، اعترف أنّه تعرّف على القاصر عبر أحد التطبيقات وتواصلا معًا، وتطوّرت العلاقة بينهما، وانّها أرسلت له صورًا خاصّة بها، تَظهَر فيها بشكل غير محتشم. كما اعترف أنّه قام بتهديدها بنشر الصّور التّي بحوزته، من دون أن ينفّذ تهديداته.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات”.