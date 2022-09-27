الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444 ﻫ - 27 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ابتزّوا مدير إحدى الشركات... فوقعوا بقبضة الأمن

منذ ساعة واحدة
توقيف

توقيف

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة:

بتاريخ 19-9-2022، ورد الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اخبار حول تعرّض مدير احدى الشركات في محلة جل الديب للابتزاز والتهديد من قبل مجهول، وطالبه بدفع مبلغ /10,000/ $ أو سيقدم على أذيته.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة اجراءاتها الاستعلامية عن الموضوع، وقد تبيّن أنه بتاريخ 31-1-2022 تعرّضت الشركة المذكورة لعملية سطو مسلّح من قبل مجهولين، بحيث دخل ملثّمون مسلّحون بسلاح كلاشنكوف وخنجر إلى مكتب مدير الشركة أثناء تواجده في داخله بعد انتهاء دوام العمل، وطلبوا منه فتح الخزنة لكنه أخبرهم أنه لا يملك كلمة السر، فانهالوا عليه بالضرب وأطلق أحدهم عيارين ناريين في الهواء، وسلبوا منه مبلغ /4,700/$ و/7,500,000/ل. ل.، وفرّوا الى جهلة مجهولة. لم يتقدم مدير الشركة -بعد ان هددوه بالقتل- بأي ادعاء في حينه أو يقوم بإبلاغ الاجهزة الامنية بما حصل معه. بعدها تلقّى الأخير عدة اتصالات تتضمّن تهديدات بأذيّته في حال لم يؤمّن لهم مبلغ /10,000/ $.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي اجرتها شعبة المعلومات، وفي أقل من ساعتين على ورود الاخبار، توصّلت الى تحديد كامل هوية اثنين من المتورطين، وهما:

ح. س. (مواليد عام 1978، لبناني)
ع. أ. ح. (مواليد عام 1996، سوري)
بالتاريخ ذاته في 19-9-2022، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت احدى دوريات شعبة المعلومات من توقيف الاول داخل مقر الشركة، وبالتزامن ألقي القبض على الثاني في محلة انطلياس.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة تنفيذ عمليّة السلب بقوة السلاح بتاریخ 31-1-2022، بالاشتراك مع آخر، وانهما استخدما في العملية بندقية كلاشنكوف وسكين، و بسلب مبلغ مالي كان بحوزة مدير الشركة بعد أن تعذّر فتح الخزنة. كما اعترف الثاني أنه هو من أطلق النار خلال تنفيذ عملية السلب. كذلك صرّحا بقيامهما بالاتصال بالشركة وتهديد مديرها ومحاولة ابتزازه لدفع مبلغ /10,000/$.

اجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على اشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار و الليرة اللبنانية
    بعد تعثر تسديد اليوروبوندز... هل تلقى السندات بالليرة مصيراً مماثلاً؟
    انفجار المرفأ
    عبود يرفض الخضوع ويصرّ على القانون والإنسانية: لا لقاضٍ رديف مسيّس!
    مقالع شركات الترابة
    وزارة الصناعة تحدد سعر طن الترابة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أجسام مضيئة فوق سماء لبنان
    بالفيديو: أجسام غريبة فوق عدد من المناطق اللبنانية
    الليرة
    كيف ستصبح رواتب موظفي القطاع العام بعد إقرار الموازنة؟
    وزير الطاقة ​وليد فياض
    بُشرى من فياض: قد نصل إلى تغذية بين 8 و10 ساعات