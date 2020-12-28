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ابتزّ فتاة قاصر.. وهذا ما حلّ به!

منذ 58 دقيقة
ابتزاز فتاة

ابتزاز فتاة

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أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة في بلاغ، أن “وردت رسالة عبر خدمة بلّغ (http://www.isf.gov.lb/ar/report) على موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حول تعرض فتاة قاصر من الجنسية السورية مقيمة في احدى الدول الأوروبية، للابتزاز والتهديد بنشر صور غير لائقة لها من قبل شخص مقيم في لبنان، تعرّفت عليه من خلال حسابها على “فايسبوك”، وأوهمها أنه يحبّها، وقد أرسلت له بعض صورها وهي بأوضاع غير لائقة”.

وقالت المديرية إن “من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّن عناصره من تحديد هوية المشتبه به ومكان تواجده وتوقيفه، وهو من الجنسية السورية من مواليد عام 2001”.

أضافت “بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأنه تعرّف على القاصر عبر “الفايسبوك” وتواصل معها، وتطوّرت العلاقة بينهما فأرسلت له صوراً لها تَظهَر فيها بشكل غير لائق. وعندما علم اهلها بالأمر، أجبروها على قطع علاقتها به، فقام بتهديدها بنشر الصور في حال لم تتواصل معه مجدداً”.

وتابعت “أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.

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