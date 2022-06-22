الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
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ابراهيم: علينا توقع الأسوأ

منذ 56 دقيقة
نائب رئيس اتحاد الافران والمخابز علي ابراهيم

نائب رئيس اتحاد الافران والمخابز علي ابراهيم

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اعتبر نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم أن سبب أزمة الخبز إقفال عدد من المطاحن بسبب عدم توافر القمح المدعوم “وعلينا توقع الأسوأ”، وفق قوله.

وكان ابراهيم قال في مؤتمر صحافي الاثنين “نطلق صرخة أخيرة حول وضع صناعة الرغيف والصعوبات التي يواجهها اصحاب الافران ولا سيما على صعيد توفير الطحين لتأمين الرغيف”.

واضاف ابراهيم ان “اتهام الافران بافتعال ازمة، كلام مرفوض، لان الافران هي من يرفع الصوت لتأمين الطحين وسط الواقع المرير الذي يشهده قطاع المطاحن، كما ان اذونات تسليم الافران حصتها من الطحين تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة للمطاحن”، وتابع “اذا كانت اكثر من خمسة مطاحن متوقفة عن العمل وهي: التاج، بقاليان، البقاع، الدورة، الشرق الاوسط، من أين تتم تغطية النقص الناتج عن توقف هذه المطاحن، ومن هنا تبدأ الازمة”.

وقال ابراهيم “أين المخزون الاحتياطي من القمح؟ المسؤولية عليكم، تتهمون الافران جزافا” وقال “أمنوا الطحين كي تعمل الافران”.

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