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ابراهيم لـ”صوت بيروت انترناشونال”: سنشهد انخفاضاً في سعر ربطة الخبز

منذ 8 ساعات
علي ابراهيم

علي ابراهيم

اميمة شمس الدين
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طمأن نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم في اتصال مع “صوت بيروت انترناشونال” اننا سنشهد انخفاضاً في سعر ربطة الخبز، وذلك تماشياً مع انخفاض سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أنه سيصدر جدول جديد للاسعار يوم الاثنين المقبل متمنياً ان يستمر سعر صرف الدولار بالانخفاض.

كما طمأن ابراهيم ان مصرف لبنان حول اعتمادات لاربع بواخر محملة بـ١٩ الف طن من القمح.

واذ أشار إلى ان مخزون القمح يكفي لعشرين يوماً تمنى ان تأتي بواخر جديدة من القمح قبل نفاذ المخزون مشيراً إلى ان الافران استلمت الطحين و تعمل بشكل طبيعي ولا داعي لتهافت المواطنين على الافران.

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