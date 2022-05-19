بعد طوابير الذّل أمام الأفران.. تسعيرة جديدة لربطة الخبز

على وقع عودة مشهد الطوابير أمام الأفران التي توقف عدد كبير منها عن إنتاج الخبز في اليومين الماضيين بسبب نفاذ الطحين لديهم نتيجة إقفال عدد من المطاحن وعدم تسليمها الطحين، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار جديدة لربطة الخبز كالآتي:

ربطة الخبز الصغيرة وزن ٣٨٨ غراما بـ٨٠٠٠ ليرة.

ربطة الخبز الوسط وزن ٨٥٥ غراما بـ١٣٠٠٠ ليرة.

ربطة الخبز الكبيرة وزن ١٠٩٥ غراما بـ١٦٠٠٠ ليرة.

يأتي احتساب التسعيرة الجديدة، بعد الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرةً في سعر إنتاج الطحين وفي كلفة انتاج ربطة الخبز وكلفة النقل، الى جانب ارتفاع سعر القمح في الاسواق العالمية نتيجة الأزمة الاوكرانية.

بدوره، كشف نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم في اتصال مع “صوت بيروت انترناشونال” أن “أزمة الخبز والطحين ما زالت مستمرة واذا لم تُحل اليوم ستتفاقم اكثر “.

وإذ أشار الى أن “المعنيين يؤجلون الحل الى يوم غد الجمعة”، اعتبر إبراهيم أن “الحل يجب ان يكون سريعاً بتوزيع القمح على المطاحن المتوقفة عن العمل”.