ابراهيم: لمحاسبة من تسبّب في أزمة الخبز المفتعلة

دعا نقيب اصحاب الافران المستقيل علي ابراهيم في حديث إذاعي إلى محاسبة من تسبّب في أزمة الخبز المفتعلة عن سابق تصور وتصميم كي لا نعود الى الطوابير من جديد.

وكان لفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال ​أمين سلام​، بعد توجيه لخلية الازمة في اللجنة الوزارية المعنية بإدارة توزيع القمح والطحين، باجراء مسح ميداني في كل المناطق اللبنانية، إلى أنّ ازمة الخبز انتهت بنسبة 90%، والطوابير اختفت.

وشكر كل الاجهزة الامنية المعنية التي تعمل 24 ساعة ساهرة على الرقابة والتوزيع العادل والمحاسبة، مشيرًا إلى “أنني وضعت الآلية الجديدة حدا لتجار الازمات، وقد ضبط أصحاب عدد من الافران والمطاحن المخالفة لقرارات وزارة الاقتصاد، وهم قيد التحقيق في القضاء المختص”.

وطلبت وزارة الاقتصاد من القضاء “التشدد في العقوبة لكل مخالف، لأن السجن هو الحل ليتعظ كل من تسول له نفسه المتاجرة بلقمة اللبنانيين”.