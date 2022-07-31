ابراهيم نحال لصوت الناس: مستمرون كموظفي ادارة عامة بالاضراب حتى تحقيق مطالبنا

اكد عضو الهيئة الادارية في رابطة موظفي الادارة العامة المهندس ابراهيم نحال استمرار الاضراب العام وعدم القبول بطروحات الحكومة.

وقال نحال في حديث الى برنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: ” نحال ان كان راتب الموظف مليون ونصف يصبح مع المساعدة 3 مليون ونصف ويصل مع بدل النقل الى 6 مليون فيما يحتاج الى 8 ملايين ليأكل هذا ما لم نتكلم بالاستشفاء والكهرباء والتعليم وغيره فكيف يعيش الموظف بحد ادنى بـ6 ملايين؟ “.

وتابع:”الحديث عن تحفيز ينقل الموظف من الملاك العام الى حالة المياومة ويضع الموظف بوجه المدراء العامين والتعاطي باستنسابية”.

واضاف: “نحن مستعدون ان نضحي بالموجود لننال الافضل.. “هيك هيك” ما نحصل عليه من راتب لا يكفينا واعلينا الصوت في السابق ولم يسمعونا ونحن ما طالبنا به هو مساواتنا بالنواب والقضاة باحتساب الرواتب على 8000 والامكانيات متوفرة وموجودة “.

وأردف: “حدّدنا مطالب تقوم على قسم راتبنا على الـ1500 وضربها بـ8000 ودفع بدل النقل حسب المسافات وبدل طبابة واستشفاء وبالمرسوم الصادر عن الحكومة لا شيء من ذلك”.

واشار الى ان “للموظف حقّ بالاضراب والموظف حين يذهب الى عمله لا يجد حتّى كهرباء حتى يعمل”.

اعتبر ان “الدولة منهوبة ولديها اموال”. وسأل: “لماذا غيّبت رابطة الموظفين عن طاولة النقاش في مسألة الرواتب؟”.

ودعا لوقف التهريب والتهرب الجمركي والضريبي “بدلا من تحميلنا مسؤولية القطاع العام وانهياره”، قائلا: “الجمعيات الوهمية لا تزال تتقاضى اموالا من الدولة “.

وقال: “الاضراب مستمر ولن نفكّه الا حين نخرج بنتائج ترضينا “.

وأردف: “هذه الدولة سرقتنا وتريد سد العجز من رواتبنا ونقول لزملائي اضرابكم محقّ ولا تخافوا لأن الاضراب حقّكم وسنتقاضى رواتبنا التي هي حق”، مضيفا: ” 85% من الموظفين مع استمرار الاضراب”.