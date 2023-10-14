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عباس ابراهيم عن استهداف الصحافيين: جريمة حرب توجب محاكمة مرتكبها

منذ 4 دقائق
اللواء عباس ابراهيم

اللواء عباس ابراهيم

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قدم اللواء عباس ابراهيم تعازيه للأسرة الصحافية المحلية والعربية والدولية، خصوصاً ذوي الشهيد الصحافي عصام عبد الله، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ووصف ما حصل بـ”جريمة حرب توجب محاكمة مرتكبها”.

وكان قد استقبل ابراهيم في مكتبه في بيروت سفيرة سويسرا ماريون ويشلت، حيث تم عرض للمستجدات على الساحة المحلية والاقليمية والدولية في ظل التطورات الراهنة والعدوان الاسرائيلي على غزة والاعتداءات على جنوب لبنان.

وعرض خلال اللقاء التطورات الحاصلة جنوبا والاعتداء الإسرائيلي الارهابي الذي تم عبر مروحية عسكرية على الأراضي اللبنانية والذي أدى إلى استشهاد مصور واصابة صحافيين آخرين من وكالتي “رويترز” ووكالة “الصحافة الفرنسية” وقناة “الجزيرة”.

ووصف اللواء ابراهيم الجريمة بأنها “جريمة حرب يتحمل فيها العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة قانونياً وسياسياً وأخلاقياً أمام المجتمع الدولي الذي يتوجب عليه حماية الصحافيين وحرياتهم المهنية في تغطية الأحداث أنى كانت طبيعتها وعلى أي أرض وُجدت”.

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