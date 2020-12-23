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ابنة الرئيس مصابة بكورونا

منذ 50 دقيقة
كلودين عون روكز

كلودين عون روكز

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أعلنت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز عبر “تويتر” إصابتها بفيروس كورونا، وقالت، “14 يوما من التحدي والرعاية الذاتية للتخلص من الفيروس”.​

يذكر أنه أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس تسجيل 1693 اصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

يذكر أنه قال مدير مستشفى رفيق الحريري فراس الابيض سابقاً إن “التطوّر الطبّي الحاصل وأداء المستشفيات سمحا بإعطاء فرص نجاة أكبر للمرضى، ما يعني تواجدهم لأكثر من 5 الى 7 أيّام في العناية، وتالياً إرتفعت نسبياً فترة قضاء المريض في المستشفى.

أضف الى ذلك تفشي وباء كورونا الذي نتج منه حاجة المصابين الى العناية الفائقة، ومنهم من يُصاب بما يعرف بـ Long covid، أي ترافق الإصابة بالوباء عوارض تمتد لأسبوعين الى ثلاثة أسابيع أو أكثر، ما يعني حكماّ إشغال الأسرّة بسرعة أكبر ولفترة أطول”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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