ابو الحسن: أنّه زمن "امتحان" القدرة على تخطّي الأزمات

أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ “على ​الحكومة​ أن تحسم الأمر سريعًا وتعالج الأزمة مع ​دول الخليج​، آخذةً بالاعتبار المصالح المشتركة والمواضيع الحسّاسة والمحقّة، خصوصًا منع التهريب واحترام العلاقات الأخويّة قولًا وفعلًا”، مشيرًا إلى أنّه “امتحان القدرة على تخطّي الأزمات، ونحن في بداية الطريق”.

على الحكومة أن تحسم الأمر سريعاً وتعالج الأزمة مع دول الخليج آخذة بعين الإعتبار المصالح المشتركة والمواضيع الحساسة والمحقّة خصوصاً منع التهريب وإحترام العلاقات الأخوية قولاً وفعلاً، إنه إمتحان القدرة على تخطي الأزمات ونحن في بداية الطريق! #الخليج @Najib_Mikati — Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) October 31, 2021