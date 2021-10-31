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ابو الحسن: أنّه زمن "امتحان" القدرة على تخطّي الأزمات

31 - أكتوبر - 2021
النائب هادي ابو الحسن

النائب هادي ابو الحسن

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أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ “على ​الحكومة​ أن تحسم الأمر سريعًا وتعالج الأزمة مع ​دول الخليج​، آخذةً بالاعتبار المصالح المشتركة والمواضيع الحسّاسة والمحقّة، خصوصًا منع التهريب واحترام العلاقات الأخويّة قولًا وفعلًا”، مشيرًا إلى أنّه “امتحان القدرة على تخطّي الأزمات، ونحن في بداية الطريق”.

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