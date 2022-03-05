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ابو زيد التقى بوغدانوف.. موقف لبنان لا يسئ لروسيا

5 - مارس - 2022
امل ابو زيد

امل ابو زيد

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على رغم الروايات والسيناريوهات التي نسجت حول عدم استقبال القيادة الروسية موفد رئيس الجمهورية مستشاره للشؤون الروسية امل ابو زيد، فقد التقى ابو زيد امس في موسكو نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الوسط والمكلف بالملف السوري ميخائيل بوغدانوف ونقل اليه موقف رئيس الجمهورية من البيان الصادر بادانة الغزو الروسي لاوكرانيا.
وفي وقت، لم تفصح المصادر التي كشفت عن اللقاء لـ “المركزية” عن الموقف الروسي بعدما عبر مسؤولون عن عتبهم الذي قارب الغضب من الموقف اللبناني، افاض ابو زيد بالتأكيد على اهمية العلاقات بين بيروت وموسكو والتي يوليها رئيس الجمهورية اولوية مطلقة، فان هذا الموقف برأيه لا يسيء اليها، بقدر ما شكل موقفا مبدئيا من دولة عانت ما فيه الكفاية من تدخلات الدول المحيطة بها في شؤونها الداخلية الى درجة دفعت فيها اثمانا باهظة.
ولفت ابو زيد الى ان موقف لبنان مبدئي من هذه القضية ولا يحتمل اي تفسير يسيء الى العلاقات المميزة مع موسكو.

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