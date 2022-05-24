ابو شقرا: أسعار المحروقات تأكل الاخضر واليابس

أعرب ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا عن “استيائه لما تشهده اسعار المحروقات من ارتفاع كبير بعد صدور جدول الاسعار اليوم”، وقال: “كفى ظلما للشعب الذي يتحمل وحده نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الذي ينعكس على ارتفاع الاسعار ولا سيما أسعار المحروقات”، ورأى أن “أسعار المحروقات تأكل الاخضر واليابس اذ انها تنعكس على اسعار السلع كافة”.

وناشد في حديث إلى “الوكالة الوطنية للاعلام” “المسؤولين والقيمين في الدولة اللبنانية التدخل لوضع حد لارتفاع سعر الصرف”، معتبراً أن “المواطن لم يعد له القدرة على تحمل الاعباء المعيشية والمالية التي انهكت كاهله في ظل تراجع قدرته الشرائية وسط الازمات المتتالية التي تجعله غير قادر على تأمين لقمة عيشه، كالخبز و الدواء والاستشفاء والتعليم وغيرها من الامور الحياتية”.