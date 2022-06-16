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ابو شقرا لـ"صوت بيروت انترناشونال": كفى يا مسؤولين اوصلتمونا الى جهنم واحرقتمونا بنارها

منذ 36 دقيقة
ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا

ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا

اميمة شمس الدين
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استبعد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في حديث الى “صوت بيروت انترناشونال” اتخاذ قرار بدولرة قطاع المحروقات مشيراً ان الرئيس نجيب ميقاتي اذكى من ان يتخذ هكذا قرار يضر بالمواطنين بل يقضي على ما تبقى لهم من قدرة شرائية في ظل انهيار العملة الوطنية.

وتمنى على المسؤولين الرأفة بالمواطنين مشيرا الى ان سعر البنزين اليوم على منصة صيرفة الذي يبلغ ٢٤،٩٠٠ ليرة واذا اصبح حسب السوق السوداء والذي بلغ اليوم ٢٩٠٠٠ ليرة ولا نعرف الى اي مدى سيصل فكم سيبلغ عندها سعر صفيحة البنزين محذراً من اخذ هكذا قرار فالمواطن لم يعد لديه القدرة على التحمل مع تراجع قدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وما ينتح عنه من ارتفاع لاسعار كافة السلع.

و قال المؤسسات اعلنت افلاسها واصحاب المحطات وموزعي المحروقات لم يعد لديهم القدرة على تأمين اسعار المحروقات محذراً اذا افلست هذه المؤسسات من اين ستؤمن الدولة اللبنانية الضرائب والرسوم.

وختم: كفى يا مسؤولين اوصلتمونا الى جهنم واحرقتمونا بنارها.

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