ابي رميا: تشكيلة وزارية للرئيس عون ستُقدَم خلال 48 ساعة

أعلن عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سيمون ابي رميا​، عن أننا “نعمل على تعزيز استقلالية السلطة القضائية بالنصوص القانونية، إنما وجود شخصية القاضي العادل والمستقيم والجريء والنشيط هي المدخل الحقيقي لاستقلالية ​القضاء​ قبل اي شيء”، مشيرا الى أن “تقاعس ​القضاة​ لا يعني تقاعس القضاء”.

واعتبر ابي رميا في تصريح تلفزيوني، أن “رسالة رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ للفرنسيين تندرج ضمن إطار التواصل المستمر بين الجانبين على خط ​تأليف الحكومة​ بهدف إنجاح المبادرة الفرنسية، أنا هكذا أحلل الرسالة، ومن قرأها بغير معنى فهو شأنه”.

وأعلن عن أن “رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ سيتقدم خلال الـ48 ساعة القادمة بتشكيلة من 18 وزير، 9 مسيحيين و9 مسلمين موزعين على حقائب وزارية، و​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ سيعطي رأيه فيها”.