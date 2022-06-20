اتحادات النقل البري: نحيي خطوة وزير الداخلية

رأت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، تعليقا على إجراءات قوى الأمن الداخلي، وبناء لقرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أن الإجراءات “طاولت المخالفين للقانون أولا، والمعتدين على قطاع النقل البري ثانيا، من سيارات خصوصية ومزورة ودراجات نارية تعمل في مجال النقل العام”.

وتمنت الاتحادات في بيان، “الاستمرار في هذه الحملة ليس في بيروت فقط وإنما على كل الأراضي اللبنانية خدمة للسائقين وعائلاتهم وتطبيقا للقانون”.

وختم البيان: “ان بعض الأصوات التي تصدر من هنا وهناك والمنتقدة لهذا الإجراء لا تريد تطبيق القانون ولا تريد حفظ الأمن واستقرار البلد. ونحيي خطوة وزير الداخلية والبلديات والتي طالما انتظرناها طويلا وطالبنا بها مرارا وتكرارا”.