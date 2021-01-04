اتحاد الاهالي والطلاب الجامعيين: لعدم دفع الأقساط إلا على سعر 1515 للدولار

شدد اتحاد الاهالي والطلاب الجامعيين في لبنان في بيان على دعوة كل الاهالي في الـ AUB والـLAU وغيرها من الجامعات الى عدم دفع الاقساط الا على السعر العادي لل دولار الذي هو 1515، مشيرا الى انه سيقوم بالتحركات تجاه المسؤولين في الدولة من الوزير واللجنة النيابية للتربية لوقف هذا التعدي على حقوق الطلاب في التعلم، وسيتابع المستجدات ويطالب بكشف الميزانيات الجامعات الخاصة التي تصر الى انها واقعة في عجز لتبيان كيفية صرف الاموال التي يستوفوها من الطلاب لأننا نعلم أن هناك سؤ ادارة وهدر وغيرها من الامور التي نعرفها وسنكشفها على العلن قريبا

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وتوجه الاتحاد الى الجامعات بأن “عملتنا في لبنان هي الليرة وهي فخر لنا وانتم تضربونها بدولرة الاقساط وانتم تساهمون في ضرب اقتصاد الوطن اكثر مما هو يعاني حاليا”.

واوضح ان “الاتحاد الذي يضم الاهالي والطلاب من كل الجامعات الخاصة في لبنان والجامعة اللبنانية والجامعات في الخارج لأن حق التعليم منصوص عنه في الدستور ولا يحق لأي احد ان يمنع الطلاب من التعلم. وللذين لا يعلمون فإن الجامعات الخاصة لا تفي الربح وهي معفية من الضرائب وال TVA والرسوم الجمركية والتي تشكل 40 % تقريبا من واردات الجامعات من اقساط وهبات ومساعدات ومساهمات وتبرعات وريع اموالها المنقولة وغير المنقولة وبدلات الانشطة الاستشارية وما يتأتى من مشاريعها الانتاجية ومن استثمار مرافقها” .

وسأل اين تذهب هذه الاموال؟ وقال :”اننا كإتحاد نتوجه لوزير التربية العمل سريعا على وقف هذا الامر سريعا لحماية اولادنا الطلاب وان يكملوا علمهم من دون التعرض للاهانات والضغوطات في ظل وضع اقتصادي صعب.والاتحاد سيبقي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة مجريات الامور وسيكون لنا مواقف اشد حدة”.