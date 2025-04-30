اتحاد البلديات… خيار أصعب على كاهل المواطن!

على الرَّغم من أهمية الانتخابات البلدية والاختيارية نظرًا لكونها انتخابات محلية على تماسٍ مباشرٍ مع المواطنين على حدّ تعبير مصدرٍ سياسيّ، خصوصًا أنّ انتخاب البلديات سيؤدّي حكمًا الى انتخاب اتحاد البلديات والذي يعتبر سلطةً مهمةً جدًا في تنظيم العمل بين السلطات المحلّية.

وأشارت مصادر اعلامية إلى أن “الانتخاب الصحيح للبلديّات سيؤدي حكمًا إلى انتخاب صحيح لاتحاد البلديات ما سيبعد عنه الفشل والزبائنيّة التي شهدتها بعض اتحادات البلديات في السنوات الماضية لا سيما في منطقة المتن، ما أدّى إلى حرمان هذه المنطقة من جميع الخدمات في البنى التحتيّة والسياحة والإنماء كما أدى الى تحويل شاطئها الى مزبلةٍ وجبلٍ للنفايات”.

وعليه، دعا المصدر الى “الاستفادة قدر الإمكان من يوم الأحد والتصويت صَحّْ لمن يخدم مشاريع المنطقة بأفضل صورة خصوصًا أنّ المشاريع المُقدّمة اليوم من قِبَلِ المرشّحين للانتخابات هي مشاريع سيادية تحمل طابعًا إنمائيًا تغييريًا كبيرًا”.