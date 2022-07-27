اتحاد النقابات يعلن الإضراب العام

صدر عن اتحاد النقابات العمالية البيان التالي:

إلحاقا للبيان الصادر من الاتحاد ظهر اليوم، وبعد قيام وزارة المال بتوقيع مشروع مرسوم تعويض الانتاج دون أن يشمل العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ، وأحالته الى رئيس الحكومة لتوقيعه، ورغم تحذير اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة في بيانه الصادر ظهر اليوم ، بأن ذلك يعدّ دعوة لبدء الإضراب العام في هذه المؤسسات العامة ما لم تقم الجهات المعنية بمعالجة مسألة رواتب العاملين في هذه المؤسسات، وبعد عدم الاكتراث لمطالبنا، فإن اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة يعلن الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة المنضوية في الاتحاد ، بدءا من صباح يوم غد الخميس 28 تموز 2022 ولغاية نهار الثلاثاء2 آب ضمنا (حتى نهاية الدوام) على أن يعقد المجلس التنفيذي اجتماعا يوم الثلاثاء الواقع في 2 آب 2022 ، الساعة الحادية عشر ظهرا في مقر الاتحاد العمالي العام لتحديد الخطوات التالية.

ويدعو الاتحاد النقابات الى التشدد والالتزام بالإضراب العام بشكل تام لحين قيام المعنيين بتعديل مشروع المرسوم المذكور لحفظ حق العاملين في المؤسسات العامة.