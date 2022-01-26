الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 26 يناير 2022 |
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اتحاد بلديات الضنية: جاهزون لمواجهة العاصفة

منذ ساعة واحدة
الثلوج في الضنية

الثلوج في الضنية

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أكد رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية “الجاهزية التامة للاتحاد استعداداً لمواجهة تداعيات العاصفة الجوية”.

وأوضح في بيان أن “آليات الإتحاد تعمل بالتعاون مع بقية بلديات المنطقة من أجل إبقاء الطرق مفتوحة أمام المواطنين، وتحديدا الطرق الجبلية المرتفعة”، مشيرا الى ان الطرق الرئيسية والفرعية في المنطقة مفتوحة بكاملها، وآليات الإتحاد وورشه بالتنسيق مع البلديات في الضنية مستنفرة لمواجهة العاصفة المقبلة على مدار الساعة”.

وأعلن “حصول الإتحاد وبلديات الضنية على أربعين طنا من الملح من وزارة الأشغال العامة، بمساعدة من النائب جهاد الصمد، وقد تم توزيعها على البلديات والقرى الجردية من أجل وضعها على الجليد وإذابته، وإن شاء الله ستبقى الأمور تحت السيطرة بجهود العاملين في الإتحاد والبلديات”.

وختم لافتاً إلى أن “المركز الصحي الموجود في مركز الإتحاد في بلدة بخعون لمواجهة فيروس كورونا، يواصل عمله لمتابعة أي من الحالات الصحية الطارئة على مدار الساعة على الخط الساخن (06241123) ويقوم بتأمين الأدوية للمرضى، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وذلك عبر سيارة الإسعاف التابعة له والعاملين في المركز من أطباء وممرضين”.

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