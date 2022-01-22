السبت 19 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 22 يناير 2022 |
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اتحاد بلديات الهرمل للقوى الأمنية: لحماية المنطقة من أعمال التخريب

منذ 6 ساعات
بعلبك - الهرمل

بعلبك - الهرمل

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طالب اتحاد بلديات الهرمل خلال اجتماع، عقد بحضور مدير قسم الهرمل في مؤسسة كهرباء لبنان، القوى الأمنية والعسكرية بـ”القيام بواجباتها على صعيد حماية المنطقة من أعمال تخريب وسرقة كابلات الكهرباء والمحطات، كونها الجهة الوحيدة المولجة بقمع تلك الارتكابات”.

وأكّد أنّ “السبب الرئيسي في تمادي تلك العصابات هو تقصير المعنيين بحماية الأملاك العامة وضمان مصالح المواطنين وتلكؤهم عن القيام بواجباتهم”.

وأعلن الاتحاد أنه “ينتظر نتائج ملموسة على هذا الصعيد تؤدي لتوقيف أفراد تلك العصابات وإحالتهم للقضاء، وأنه في صدد مواجهة أي تقصير أو تلكؤ يحول دون تحقيق تلك الغاية”.

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